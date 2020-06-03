Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинске охранник одного из магазинов ударил покупателя по лицу. Этому предшествовал скандал, устроенный гражданином, пишут СМИ.

Инцидент произошёл 2 июня. Визитёр, одетый в форму железнодорожника, обматерил сотрудников торговой точки. На выходе один из охранников ударил его по лицу. Мужчина упал.

Как пишет 74.ru со слов представителей магазина, покупатель был пьян и проявлял агрессию. Отметим, Тракторозаводский райсуд арестовал его на двое суток за мелкое хулиганство. А охраннику грозит уголовная статья за превышение полномочий.