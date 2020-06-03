Джакарта, , 19:54 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,7 зарегистрированы недалеко от индонезийского острова Ломбок, сообщает 3 июня Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зарегистрировано сейсмологами в 18:54 мск. Его эпицентр располагался на 166 км севернее города Лабухан-Ломбок. Очаг подземных колебаний находился на глубине 639 км.

Сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало, при этом сейсмологи считают, что вероятность жертв и материального ущерба невелика.

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