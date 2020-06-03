Москва, , 19:43 — REGNUM Свыше 30 деревьев повалено порывами ветра в разных районах Москвы, сообщает 3 июня РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах российской столицы.

По утверждению агентства, в данный момент уточняется информация о поврежденных автомашинах, хотя уже известно о повреждении минимум двух автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающихся сильных дождях с грозой и об усилении ветра, порывы которого могут доходить до 17 м/с.

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