Сент-Луис, США, , 20:35 — REGNUM 77-летний Дэвид Дорн был убит во время ответа на сигнал тревоги в ломбарде в ночь на понедельник, сообщило полицейское управление Сент-Луиса (США, штат Миссури) на пресс-конференции во вторник. Об этом сообщает СNN.

Отставной капитан полиции, смертельно раненный во время мародерства в Сент-Луисе, страстно желал помочь молодым людям и простил бы тех, кто стоит за насилием на улицах города, говорит его сын.

В течение той ночи были ограблены более полусотни магазинов, сказал журналистам начальник полиции Сент-Луиса Джон Хейден. В одном из этих магазинов дал отпор погромщикам один из местных отставных капитанов, Дэвид Дорн, который ушел в отставку после 38 лет службы. Возле магазина, где он был убит, появился стихийный мемориал и надпись «Убили черного мужчину потому, что «они» убили черного мужчину? Покойся с миром».