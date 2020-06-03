Норильск, Красноярский край, , 19:30 — REGNUM Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, задержанный в ходе расследования факта крупномасштабного разлива дизельного топлива, отказался давать показания следователям, сообщила 3 июня журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Напомним, на территории ТЭЦ-3, принадлежащей АО «НТЭК», дочернего предприятия «Норникеля», произошёл разрыв резервуара с дизтопливом, в результате чего вылилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Дизельное топливо попало в реки Дандыкан и Амбарная, может попасть в озеро Пясино, а через него — в Карское море.

По данным Росприроднадзора, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в районе происшествия уже превышены в десятки тысяч раз.

По факту этого ЧП возбуждены три уголовных дела, расследованием которых занимается центральный аппарат Следственного комитета.

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