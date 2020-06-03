Оренбург, , 19:15 — REGNUM В Оренбурге во второй половине дня 3 июня произошло обрушение части ограждения на мосту через реку Сакмара. Перильные ограждения упали в водоем. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

На место ЧП выехали дорожные бригады, они устанавливают знаки и ограждения. Движение на инженерном сооружении не перекрывалось.

По словам замглавы Оренбурга Михаила Серегина, в противоаварийных целях на мосту планируют перенести опоры ограждения. В 2020 году намерены провести конкурс на разработку проекта реконструкции моста

Инженерное сооружение протяженностью 320 метров построено в 1972 году.

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