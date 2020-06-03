Норильск, Красноярский край, , 19:00 — REGNUM Начальник цеха ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (входит в состав «Норникеля») задержан в Красноярском крае спустя час после онлайн-совещания у президента России Владимира Путина по ситуации с экологической катастрофой в Норильске, где разлились 20 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Напомним, что чрезвычайное происшествие в Норильске на ТЭЦ-3 произошло еще 29 мая. Однако власти города и менеджеры «Норникеля» скрывали масштабы катастрофы. В СМИ появилась информация о разливе только 20 тонн дизельного топлива. Однако вскоре стало понятно, что масштаб катастрофы куда более значительный — разлилось 20 тысяч тонн дизельного топлива — это порядка 337 наливных железнодорожных цистерн. Топливо находилось в резервуарах на площадке ТЭЦ-3, которая работает на газу (солярка для данной ТЭЦ — резервное топливо). По одной из версий, в результате таяния вечной мерзлоты просели сваи опорной плиты, на которой стояли данные резервуары, что и привело к разрыву топливного танка. Эту версию проверяют.

20 тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и водоемы. Объявлена чрезвычайная ситуация федерального уровня. Ряд экспертов заявил, что собрать такое количество дизельного топлива практически невозможно — нет подходящих технологий. Его можно разве что сжечь.