Красноярск, , 18:53 — REGNUM Все материалы уголовных дел о разливе нефтепродуктов в Норильске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в СК РФ.

По данным ведомства, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь разлива оказалась значительной. Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Произошло загрязнение, окружающей среде был причинён вред.

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После ЧП было возбуждено три уголовных дела — по ст. 254 («Порча земли»), ст. 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») и переданное из органов внутренних дел уголовное дело по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Все они были объединены в одно производство. Расследование Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России.

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На месте происшествия изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, которые регламентируют порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива и так далее. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин. Как уточнили в СК РФ, он отказался от дачи показаний.

Назначены необходимые экспертизы. Устанавливается сумма ущерба и причины происшествия. Следователи начали допрашивать лиц, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации.

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