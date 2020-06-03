Ростов-на-Дону, , 18:48 — REGNUM В Ростовской области попавшего под следствие шахтинского полицейского лишили погон, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 3 июня.

«В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении начальника уголовного розыска отдела полиции МВД РФ по городу Шахты возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранитель получил от находящегося в федеральном розыске мужчины 80 тыс. рублей за содействие в назначении меры пресечения последнему.

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