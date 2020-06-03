Норильск, Красноярский край, , 18:47 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что в водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ-3 компании «НТЭК» (принадлежит «Норникелю») предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в десятки тысяч раз. Об этом Радионова сказала сегодня, 3 июня, в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что в Норильске НА ТЭЦ-3, принадлежащей компании «НТЭК» (100% акций принадлежат «Норникелю») произошел разлив дизельного топлива. Известно, что ТЭЦ-3 работает на газу, солярка для нее — резервное топливо. В комплексе ТЭЦ есть резервуары для хранения дизельного топлива. Именно там и произошла авария, в результате которой 20 тысяч тонн дизельного топлива вылились в окружающую среду и попали в водоемы. 20 тысяч тон дизельного топлива — это порядка 337 железнодорожных цистерн для перевозки нефтепродуктов.

Объявлено чрезвычайное положение.