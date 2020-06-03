Магас, , 18:42 — REGNUM В Ингушетии убит житель села Экажево. Его труп обнаружен в машине на улице Афганской в этом населенном пункте в ночь на 3 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Информация о перестрелке поступила в отдел МВД по Назрановскому району 2 июня в 23:15. Выехавшие на место происшествия оперативники обнаружили автомобиль со следами пулевых пробоин и труп мужчины в нем. Также были найдены пули и гильзы от стрелкового оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Преступников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Ингушетии было совершено убийство. На федеральной трассе «Кавказ» неподалеку от селения Яндаре неизвестный расстрелял из автоматического оружия водителя Chevrolet, после чего скрылся на затонированной машине Lada Granta. Убийство связали с возможной кровной местью.

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