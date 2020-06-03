Москва, , 18:25 — REGNUM Предприниматели столкнулись с проблемой признания коронавируса форс-мажорной ситуацией в суде. Это связано с тем, что в некоторых субъектах не была введена чрезвычайная ситуация официально. В тех регионах, где официально был введен режим карантина, бизнесменам по небольшим искам достаточно указать причиной неисполнения обязательств по договору режим ЧС, благодаря чему суд отказывает в иске в связи с форс-мажором. Однако в субъектах РФ, где ЧС не был введен, владельцам приходится доказывать, что их бизнес пострадал из-за пандемии и поэтому обязательства не были исполнены вовремя.

В российском праве существуют инструменты, которые позволяют пересмотреть условия договоров и освободить от ответственности за их неисполнение. Это так называемые обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) (п. 3 ст. 401 ГК РФ), существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), невозможность исполнения обязательств (ст. 416 ГК РФ). Безусловно, всякое ограничение предпринимательской деятельности органами власти можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

«Существует заблуждение, что форс-мажор освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, а не от самого исполнения. Заблуждение также заключается в том, что если какие-то события официально признаны органами власти или регулятором форс-мажором, то это является достаточным основанием и оправданием для бездействия по договору или для требования к контрагенту отступить от договорных условий», — говорит Анатолий Коровин, председатель МОО по ЗПП «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг» (МОО ОБПРИУ).

По словам эксперта, для признания влияния форс-мажора на конкретный договор должна быть доказана причинно-следственная связь между событиями, которые признаны обстоятельствами непреодолимой силы, и возможностью исполнения обязательств. Следует учитывать, что форс-мажор освобождает лишь от ответственности за последствия неисполнения договора. При этом, в условии форс-мажорных обстоятельств стороны по договору должны действовать по досудебному определенному алгоритму.

«Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств без промедления, но не позднее трех дней с момента наступления указанных обстоятельств. Так как Сторона, не известившая другую Сторону о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору, теряет право ссылаться на такую невозможность независимо от ведения или не введения режима ЧС», — сказал в заключение Анатолий Коровин.