Обнинск, Калужская область, , 18:52 — REGNUM Прокуратурой Обнинска признано законным возбуждение уголовного дела по материалам, поступившим из Счетной палаты Российской Федерации о хищении бюджетных средств при исполнении государственного контракта в ходе строительства объекта «Спортивный комплекс без зрительских мест». Об этом 3 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

С сентября 2013 года по март 2016 года неустановленное лицо похитило из средств федерального бюджета более 6,7 млн рублей. Хищение совершено путём внесения в акты выполненных работ недостоверной информации.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление, и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сказала Искрина Лепёхина.

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