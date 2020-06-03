Уфа, , 18:31 — REGNUM Антимонопольная служба Башкирии обязала предприятие ООО «Уфа-Инвест» вернуть государству 245 млн рублей. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры выявили факты незаконного отчуждения собственности Башкирии.

Было установлено, что в 2018 году экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев согласовал обмен помещения склада, которое находилось в оперативном управлении Башкирского государственного театра оперы и балета, с производственной базой ООО «Уфа-Инвест». При этом данное решение принималось без проведения торгов.

В итоге коммерческое предприятие получило в собственность складской комплекс в Уфе по улице Софьи Перовской.

В дальнейшем предприятие незаконно выкупило за 22 млн. рублей участок под находящимися в аварийном состоянии сооружениями. Вид разрешенного использования земли был изменен на многоквартирную застройку. Впоследствии участок был реализован другой фирме за 245 млн рублей.

После проведенной проверки, Управление ФАС по Башкирии признало, что Минземимущество региона и ООО «Уфа-Инвест» нарушили ФЗ «О защите конкуренции». Коммерческой фирме было выдано предписание о возврате в бюджет 245 млн. рублей.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры взяли под контроль реальное устранение нарушений.

Сообщается, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по признакам превышения экс-министром земельных и имущественных отношении должностных полномочий.

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