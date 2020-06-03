Воронеж, , 17:59 — REGNUM ЧП с боеприпасами времён Великой Отечественной войны произошло в Воронеже 3 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошёл днём на улице Циолковского, при благоустройстве дворовой территории при обустройстве основания под асфальтирование.

«В процессе спецтехникой подрядной организации из грунта были извлечены боеприпасы времен Великой Отечественной войны (визуально похожи на заряды для ампуломета). Техникой один из зарядов был поврежден, вследствие чего произошло возгорание», — сообщили в мэрии.

Один из рабочих получил повреждения руки, госпитализация не потребовалась. Боеприпасы извлечены и будут вывезены на полигон для уничтожения.