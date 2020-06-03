Киев, , 17:51 — REGNUM Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, арестован Днепровским районным судом в Киеве. Соответствующее решение было зачитано судьёй в ходе заседания, трансляцию которого вело агентство УНН.

Было удовлетворено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей задержанного по статье о ложном сообщении о минировании. Мужчина будет содержаться под стражей 60 дней в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» министерства юстиции Украины, то есть до 29 июля включительно.

Арестованному определён залог в размере 110 прожиточных минимумов или 315,2 тыс. гривен (около 12 тыс. долларов США).

В ходе заседания мужчина повторил мотивы своего поступка. По его словам, он хотел привлечь внимание к своим сложным жизненным обстоятельствами. Оружия и взрывчатки на мужчине в момент задержания на мосту не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «минёру» моста в Киеве грозит до восьми лет лишения свободы.

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