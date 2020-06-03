Чебоксары, , 17:44 — REGNUM В Чувашии возбуждено административное дело в отношении жителя, который складировал продукты убоя скота в заброшенном строении для последующего кормления своих собак. Остатки скота стали гнить, в результате соседи пожаловались в правоохранительные органы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Проверку проводило региональное МВД, передав материалы в ведомство.

«Установлено, что один из жителей собирал биологические отходы, образующиеся после подворного убоя животных, и складировал их в надворной постройке жилого дома для кормления собак. Складирование биологических отходов привело к их скоплению и разложению», — говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что мужчина оказывал услуги подворного убоя, а остатки собирал и оставлял в заброшенном строении. Но вскоре их накопилось так много, что они стали гнить и разлагаться, создавая угрозу возникновения и распространения заразных и опасных заболеваний среди животных и людей.

По данному факту возбуждено административное делопроизводство по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»).

Согласно закону о ветеринарии, владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны соблюдать ветеринарно-санитарные правила убоя животных, переработки, хранения и реализации. К биологическим отходам относятся трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки возлагается на владельца скота. Запрещён сброс продуктов убоя в водоёмы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.