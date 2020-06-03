Уфа, , 18:32 — REGNUM Подозреваемого в изнасиловании женщины задержали в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в Белорецком районе подозреваемый 28-летний мужчина ночью с 27 на 28 мая текущего года напал в лесном массиве на женщину около деревни Азнагулово. После этого подозреваемый скрылся, поэтому его объявили в федеральный розыск. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования.

Отмечается, что подозреваемый скрывался в пригороде Белорецка в заброшенных садах. Его задержали стражи порядка. Сейчас он находится под стражей. Расследование данного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области вынесен приговор об убийстве 17-летней девушки