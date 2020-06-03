Орел, , 17:40 — REGNUM Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 51-летнего жителя Троснянского района Орловского района после прокурорской проверки, сообщила 3 июня старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Мужчина истязал свою супругу и пятерых детей.

«Установлено, что отцом семейства допускались факты неоднократного причинения телесных повреждений детям и супруге. В связи с нарушением прав несовершеннолетних, ненадлежащей работой по профилактике семейного насилия прокурором района в апреле 2020 года внесены представления в адрес главы администрации Троснянского района и начальника территориального отдела полиции. По итогам рассмотрения актов реагирования орган опеки изъял детей из семьи и обратился в суд об ограничении родительских прав матери и отца. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры», — уточнила Татьяна Цуканова.

По материалам прокуратуры СК возбудил уголовное дело по статьям об истязании и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.

«Подозреваемый на протяжении длительного времени систематически причинял физические и психические страдания членам своей многодетной семьи. Кроме того, подозреваемый заставлял детей избивать мать», — уточнили в СКР.

Также ранее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ход расследования уголовных дел находится на контроле руководства прокуратуры области. Детей из семьи в настоящее время изъяли.