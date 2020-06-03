Самара, , 18:29 — REGNUM Сотрудники прокуратуры организовали проверку по сообщениям о погибших на воде детей в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры проведут проверку фактов гибели 12-летней девочки в реке Чапаевка в с. Колывань Красноармейского района, мальчика 10-и лет в Падовском карьере и 15-летнего подростка в протоке Северная Волжанка в районе Красноглинского пляжа. Они выяснят все обстоятельства гибели несовершеннолетних и дадут оценку деятельности сотрудников муниципальных образований и органов правоохранительных органов по осуществлению контроля над обеспечением безопасности и правопорядка на местах, предназначенных для купания и отдыха.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, а виновные лица будут привлечены к ответственности.

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