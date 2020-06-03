Норильск, Красноярский край, , 17:15 — REGNUM МЧС России направляет 100 сотрудников спасательных подразделений в зону ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел крупномасштабный разлив дизельного топлива, сообщил 3 июня глава ведомства Евгений Зиничев на совещании с президентом России.

«Завтра авиацией МЧС России будет доставлено 100 человек из Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопроса по переброске личного состава непосредственно в районе работает Ми-8 МЧС России», — сказал Евгений Зиничев.

Напомним, на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за разгерметизации резервуаров горюче-смазочных материалов произошёл разлив почти 20 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в реку Амбарная.

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