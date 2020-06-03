Киншаса, , 17:13 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли в результате атаки боевиков на деревню в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 3 июня сообщает местное издание 7sur7.

Атака боевиков на деревню Моса, расположенную на территории Джугу, произошла в ночь со 2 на 3 июня. Предполагается, что налёт на деревню совершили боевики «Объединения для развития Конго» СODECO — группировка, состоящая, преимущественно из представителей народа ленду.

В результате нападения боевиков, по данным местных властей, погибли 16 человек, в том числе пятеро детей в возрасте до пяти лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало более 50 человек, погибших в результате нападения членов исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС). на местных жителей в провинции Итури.

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