, 16:59 — REGNUM Пять человек погибли, 57 пострадали в результате взрыва на предприятии по производству пестицидов в индийском штате Гуджарат, пишет 3 июня The Times of India.

Уточняется, что на одном из складов завода в полдень вспыхнул пожар. На борьбу с огнём направлены полтора десятка пожарных машин.

На складах находятся сжиженный водород, а также диоксид серы и другие химические вещества. После ЧП в атмосфере зафиксировано повышение концентрации оксидов углерода.

Из соседних населённых пунктов эвакуированы жители — почти пять тысяч.