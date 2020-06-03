Путин отчитал красноярского губернатора из-за ЧП с разливом топлива
На совещании 3 июня, посвященном мерам по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске, с докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации.
«А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу.
Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину:
«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?«
МЧС направляет спасателей для ликвидации разлива дизтоплива в Норильске
МЧС России направляет 100 сотрудников спасательных подразделений в зону ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел крупномасштабный разлив дизельного топлива, сообщил 3 июня глава ведомства Евгений Зиничевна совещании с президентом России.
«Завтра авиацией МЧС России будет доставлено 100 человек из Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопроса по переброске личного состава непосредственно в районе работает Ми-8 МЧС России», — сказалЕвгений Зиничев.
В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов.
В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС
1 июня стало известно, что в Норильск, где произошёл крупный разлив топлива, вылетела рабочая группа под руководством зампредседателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова. Был введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введён региональный режим реагирования.
В Норильске горит топливный резервуар ТЭЦ
Утром 29 мая на топливном резервуаре ТЭЦ в Норильске после дорожно-транспортного происшествия вспыхнул пожар, проинформировали в МЧС. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
«На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар №5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива», — пояснили в ведомстве.