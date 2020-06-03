На совещании 3 июня, посвященном мерам по ликвидации крупного разлива дизельного топлива в Норильске, с докладом выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Доклад закончен», — сказал он, отчитавшись о ситуации.

«А что доклад-то… И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — ответил Владимир Путин Уссу.

Президент спросил, кто является собственником резервуара, откуда вылилось топливо. После ответа губернатора глава государства обратился к гендиректору АО «НТЭК» Сергею Липину:

«Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло? И почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?«