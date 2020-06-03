Женева, Швейцария, , 17:25 — REGNUM Более 600 медсестер во всем мире умерли от COVID-10, и более 230 000 медицинских работников заразились этим вирусом, сообщает CNN.

По данным Международного Совета медсестер (ICN) в среду, который представляет более 130 национальных ассоциаций медсестер с 20 миллионами членов по всему миру, сейчас отсутствуют систематические данные о показателях инфицирования коронавирусом медицинских работников и связанных с этим вирусом смертях медсестер. В ICN призывают правительства принять меры для защиты их здоровья и спасения жизней.

«Без этих данных мы не знаем истинной цены COVID-19, и это сделает нас менее способными бороться с другими пандемиями в будущем», — добавил генеральный директор ICN Говард Кэттон в своем заявлении.

Отчет ICN основан на данных национальных ассоциаций медсестер, официальных данных и сообщениях средств массовой информации.