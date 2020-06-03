Ричмонд , США, , 17:25 — REGNUM Протестующие в Ричмонде, штат Вирджиния, «намеренно» подожгли дом с ребенком внутри, а затем помешали пожарным оперативно работать на месте происшествия, по словам начальника полиции Ричмонда Уилла Смита. Об этом сообщает 3 июня Jerusalem Post.

Ребенок выжил, и все находившиеся в здании смогли благополучно эвакуироваться из дома. Однако Смит был явно потрясен и сдерживал слезы, когда описывал эту сцену на пресс-конференции в воскресенье. Это не единственное жилое здание, которое было подожжено за последние несколько дней, но на сей раз полицию пытались не пускать на место происшествия, сказал Смит журналистам, и полицейским пришлось пробиваться силой, чтобы расчистить дорогу для пожарных. «Протестующие перехватили пожарный аппарат в нескольких кварталах от здания на автомобилях, и заблокировали доступ пожарных к зданию пожарной охраны. Внутри этого дома был ребенок», — рассказывает Смит.

Мирные протесты переросли в ночные беспорядки по всей стране после смерти Джорджа Флойда, безоружного чернокожего человека, который умер во время задержания в полиции, когда белый полицейский коленом прижал его земле.

Протестующие бунтуют в Ричмонде с пятницы. Смит возложил большую часть вины за беспорядки на провокаторов, стремящихся раздуть пламя насилия по всей территории Соединенных Штатов.