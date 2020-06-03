Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM В Екатеринбурге осудили управлявшего экскаватором водителя, из-за которого погибли двое рабочих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ленинский районный суд города признал жителя виновным по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Осуждённому предстоит пробыть год и два месяца в колонии общего режима, гражданина лишили права управлять транспортным средством на три года. Приговор ещё не вступил в законную силу.

У мужчины не было прав на управление экскаватором. Водитель переместил экскаватор на площадку рядом с выемкой котлована. Стенка котлована обрушилась, и минеральный грунт осыпался на рабочих. Двое человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге продлили арест гражданину, обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе.

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