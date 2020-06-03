Красноярск, , 16:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 3 июня провёл совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

В ходе совещания глава государства заявил, что согласен объявить ЧП в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в Норильске произошло 29 мая. На территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего автомобиля. Было возбуждено уголовное дело по факту порчи земли. По оценкам местных властей, последствия ЧП весьма серьёзны.

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