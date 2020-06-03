Москва, , 16:55 — REGNUM Прорыва газопровода в Москве по адресу улица Живописная, дом 21, корпус 1 не происходило. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «МОСГАЗ».

В акционерном обществе отмечают, что 3 июня по указанному адресу проводились плановые работы по обрезке газопровода. Видимо местные жители перепутали их с прорывом трубы, по которой транспортируется газ.

«По адресу: ул. Живописная, д. 21, корп. 1 эксплуатационными бригадами АО «МОСГАЗ» проводятся плановые работы по обрезке газопровода высокого давления диметром 800 мм давлением 0,6 мПа. На данный момент давление на газопроводе понижено и проводятся работы по обрезке. Необходимые уведомления о производстве работ были заблаговременно направлены в городские структуры. Потребители от газоснабжения не отключались. Работы планируется завершить к утру 04.06.2020», — сообщили в пресс-службе АО «МОСГАЗ».

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась информация о прорыве газопровода у жилого дома в Москве