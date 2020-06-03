Воронеж, , 16:37 — REGNUM 48-летний директор средней образовательной школы в Калачеевском районе Воронежской области осуждён за избиение 15-летнего школьника. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 3 июня.

Как установлено следствием и судом, в мае 2019 года директор школы пригласил к себе в кабинет восьмиклассника для проведения с ним профилактической беседы из-за неудовлетворительного поведения последнего на уроке английского языка. В ходе общения директор ударил 15-летнего юношу по лицу, а затем, взяв его за шею, прижал к стене, высказывая в адрес подростка оскорбления.

Директор школы на этапе предварительного следствия вину не признал, однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёхлет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, с лишением права заниматься педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях на срок два года.