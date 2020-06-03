Самара, , 18:30 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот случай является уже десятым по счету в текущем году в регионе, и первым в Сызранском районе. ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено у павшего кабана на территории охотничьего хозяйства «Старорачейское».

Сейчас специалисты ликвидируют очаг заражения и проводят мероприятия, направленные на недопущение распространения инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что очаги африканской чумы свиней были выявлены в Красноглинском районе Самары, а также в Ставропольском, Красноярском и Кошкинском районах Самарской области.

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