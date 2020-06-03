Бутурлиновка, Воронежская область, , 16:19 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу об убийстве 17-летней девушки вынес суд в Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 3 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве девушки предстал 18-летний житель Бутурлиновского района, который на момент совершения преступления также был несовершеннолетним. Как установлено судом и следствием, вечером 18 марта 2019 года компания молодых людей на съемной квартире в Бутурлиновке распивала спиртные напитки. Через некоторое время 17-летняя девушка решила уйти домой, молодой человек предложил ее проводить, она согласилась. По дороге молодой человек предложил девушке вступить в половую связь, девушка ответила отказом, сказав, что ей 17 лет. Подсудимый избил девушку, изнасиловал, а затем задушил её. Тело девушки нашли утром почти в центре города прохожим. Раскрыть дело помогла запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала диалог, произошедший между потерпевшей и осужденным в момент совершения противоправных действий. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, подозреваемый был задержан спустя несколько часов после совершения преступлений.

Суд по делу длился более трёх месяцев. 3 июня суд вынес приговор, признав подсудимого виновным и назначив ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.