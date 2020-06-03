Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшей заведующей кафедрой «Экономика и управление» филиала Донского государственного технического университета в Таганроге. Женщина признана виновной в получении взяток со студентов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 3 июня.

Из материалов уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ следует, что с марта по ноябрь 2019 года женщина за деньги организовывала фиктивную сдачу сессий. Всего от студентов от старосты двух учебных групп вуза было получено более 115 тыс. рублей.

Женщине назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил.