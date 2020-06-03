Бишкек, , 15:21 — REGNUM В результате конфликта между гражданами Киргизии и Узбекистана, произошедшего 31 мая на киргизско-узбекской границе, пострадали 187 узбекистанцев, передает «Anhor.uz» со ссылкой на руководство Сохского района Ферганской области Узбекистана.

В райадминистрации отмечают, что все пострадавшие узбекские граждане были доставлены в Сохскую центральную районную больницу.

После обследования и определения тяжести полученных травм 15 из них были переправлены в Ферганскую областную центральную больницу силами санитарной авиации.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2020 года на границе Киргизии и Узбекистана произошел конфликт между жителями киргизского села Чечме и узбекского села Чашма, не поделившими родник, протекающий между этими населенными пунктами.

Словесная перепалка переросла в драку, во время которой участники конфликта бросали друг в друга камни. В результате инцидента пострадали 25 граждан Киргизии.