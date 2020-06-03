Киев, , 15:22 — REGNUM Внутреннее авиасообщение на Украине восстановят с 5 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня на заседании правительства, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Так, например, с 5 июня мы запустим внутренние авиаперелёты, с 15 июня — зарубежное авиасообщение», — рассказал он.

С 5 июня на Украине разрешат перевозить пассажиров в легковых автомобилях, разрешат работу заведений общепита, религиозные собрания, а лицам старше 60 лет можно будет выйти из самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала имена трёх депутатов Верховной рады, которые находятся на больничном в связи с коронавирусом.

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