Мумбаи, Индия, , 15:34 — REGNUM Пациенты с COVID-19 оказались среди более чем 100 000 человек, эвакуированных из прибрежных районов в западных штатах Индии, когда циклон надвигался на Мумбаи. Об этом сообщает CNN 3 июня.

Циклон Нисарга вышел на сушу после полудня со скоростью ветра до 110 км/ч, по данным индийского метеорологического управления. Циклон, образовавшийся в Аравийском море во вторник утром, обрушился на город Алибаг, расположенный к югу от Мумбаи. Циклоны в этой части страны относительно редки — Мумбаи, финансовый центр Индии и дом для 18 миллионов человек, в последний раз пострадал от сильного шторма в 1948 году.

Прибытие циклона Нисарга в среду произошло в период, когда штат Махараштра, где расположен Мумбаи, борется с самой страшной вспышкой коронавируса в Индии.

Отмечается, что подтвержденное число пациентов с коронавирусом в этом штате составляет 72 300, а число смертей — более 2400.