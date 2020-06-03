Уфа, , 15:17 — REGNUM Защита бывшей дознавательницы из Уфы, которая стала потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, планирует обжаловать оправдательный приговор двоим фигурантам уголовного дела, об этом 3 июня РИА Новости сообщила адвокат потерпевшей Ирина Валиева.

«Апелляционный приговор ВС (Верховного суда) Башкирии будем обжаловать. Эти отвратительные и мерзкие преступления совершили трое и должны понести за это наказание», — сказала Валиева.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июня, Верховный суд Башкирии полностью оправдал двоих из троих фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в одном из отделений полиции Уфы.

Третьему фигуранту — Павлу Яромчуку — приговор смягчён до четырех лет колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей не 3 млн рублей, а 500 тыс. рублей.

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