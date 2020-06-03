Владикавказ, , 15:13 — REGNUM В РСО-Алания ищут стрелков, устроивших перестрелку во Владикавказе. Инцидент произошел сегодня днем, 3 июня, в Северо-Западном районе. Злоумышленники скрылись с места преступления, сообщили в официальном комментарии пресс-службы МВД по региону.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что группа молодых людей повздорила и открыла стрельбу из травматического оружия. После этого злоумышленники скрылись на автомашине BMW черного цвета. В настоящее время в городе введен план «Перехват».

Как сообщает портал «15-й регион», в результате перестрелки имеются пострадавшие. Данные по инциденту уточняются.