Мехико, , 15:10 — REGNUM Шесть человек погибли и ещё один получил ранения в результате вооружённого нападения неизвестных на закусочную в центральном мексиканском штате Гауанахуато. Об этом 3 июня сообщает телеканал Televisa со ссылкой на заявление местной генпрокуратуры.

По данным ведомства, трагическое происшествие случилось 2 июня на территории муниципалитета Сан-Луис-де-ла-Пас. Неизвестные совершили вооруженное нападение на небольшое заведение Más café, которое расположено на стоянке грузовиков и является популярным среди последних.

Также сообщается, что шесть человек погибли на месте, причем в их числе три женщины. Ещё один пострадавший направлен в больницу.

Кроме этого, указывается, что на место инцидента прибыли сотрудники полиции и Национальной гвардии, мотивы и личности нападавших пока установит не удалось.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что как минимум 60 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков на несколько деревень, расположенных на северо-западе Нигерии.