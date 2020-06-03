Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области арестован начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Шахты. Его подозревают в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 3 июня.

Следователи полагают, что в конце мая 2020 года сотрудник правоохранительных органов совершил мошенничество. Он получил от находящегося в федеральном розыске мужчины 80 тыс. рублей. Средства предназначались на решение вопроса относительно меры пресечения последнего.

Полицейский задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Решается вопрос о заключении правоохранителя под стражу.