Дакка, , 15:04 — REGNUM Правоохранительные органы Бангладеш арестовали четырех человек, обвиняемых в убийствах в Ливии. Об этом 3 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Трое мужчин и одна женщина были задержаны сотрудниками спецназа недалеко от столицы государства, города Дакка. Вскоре они предстанут перед судом.

Арестованных обвиняют в переправке на территорию Ливии 26 граждан Бангладеш, которые в последствие были убиты.

По предварительным данным, обвиняемые промышляли незаконным перемещением граждан на протяжении нескольких лет, за это время они переправили в Ливию, а также другие страны сотни человек.