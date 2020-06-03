Кострома, , 14:57 — REGNUM Распространением наркотиков в Костромской области начали заниматься отличники и умницы — об этом ИА REGNUM рассказал первый заместитель прокурора города Костромы Вадим Алчинов. Среднестатистический «закладчик» молодеет — всё чаще по «народной» 228 статье привлекаются подростки и школьники.

Наркотики Фото: УМВД России по Костромской области

«Сейчас идёт рост осуждённых по данной статье. Возрастной ценз снижается — подростков всё чаще уличают в этом деле. Меняется и портрет осуждённого. В последние три года наркодилерам в качестве закладчиков становятся всё менее интересны наркоманы. Такие люди могут обмануть, украсть товар. Как правило, на такой заработок сейчас ищут людей некурящих и непьющих. Работают и отличники, и дети из вполне благополучных семей»

Людей для нелегальной подработки ищут в основном в интернете. Каникулы на самоизоляции в этом отношении — дополнительный риск. Не все ребята попадут в загородные лагеря и найдут себе безопасное занятие. Поэтому, костромским чиновникам стоит взяться за правовое просвещение детей.

«Сейчас начнётся каникулярное время. Поскольку вербовка осуществляется через интернет, социальные сети, учитывая, что ребята больше времени сидят дома и увлечены интернетом, могут заинтересоваться. При этом, статьи для закладчиков предусматривают большие сроки — 8, 10, 11 лет дают за первый раз. Но немногие молодые люди об этом знают. Потребитель при этом может отделаться условным сроком и лечением от зависимости. Ребята надеются, что их не поймают, но, как правило, срок закладчика недолог»

Всего в 2019 году в Костромской области выявлено боле 1200 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, основная доля зафиксированных случаев — более 40% приходится на областной центр.