Ульяновск, , 14:52 — REGNUM В Ульяновской области задержан 40-летний житель Старомайнского района, которого подозревают в убийстве одного человека и покушении на убийство другого человека. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что преступление было совершено 1 июня 2020 года в одном из сёл Старомайнского района. По данным правоохранителей, между сторонами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшим множественные ножевые ранения и скрылся с места происшествия. Один из раненых скончался, второй госпитализирован.

В следственном управлении отмечают, что подозреваемый ранее был судим за убийство и изнасилование. В настоящее время он задержан.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Обстоятельства происшествия выясняются, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года был вынесен приговор 34-летнему жителя Ульяновска, который отправится в колонию строгого режима за убийство пенсионерки, совершенное более девяти лет назад. В ходе разбирательств было установлено, что до этого у женщины «возник конфликт с мастером по ремонту канализационных труб, который из мести за невыдачу его инструментов задушил жертву электрическим проводом».

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