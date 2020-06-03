Шуя, Ивановская область, , 14:29 — REGNUM Начальник отдела полиции Шуи Ивановской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ивановской области.

«Следственным отделом по г. Шуя следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника МО МВД России «Шуйский» о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в августе 2017 года, чтобы скрыть факт того, что находившийся в спецприёмнике гражданин покинул место отбытия наказания, приказал подчинённому внести в документы информацию у наличии у этого гражданина заболевания, препятствующего отбыванию административного наказания.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.