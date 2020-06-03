Йошкар-Ола, , 14:29 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор по уголовному делу по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой»). Осуждены три человека в возрасте от 30 до 34 лет, один ранее был судим за убийство с разбоем, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Установлено, что один из участников группировки привлек двоих знакомых для организации азартных игр. Стол для игры в покер был размещен в одном из помещений в Йошкар-Оле. Игры проводились с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.

По уголовному делу были проведены обыски и выемки документов, техническая и лингвистическая экспертизы, изъято оборудование, допрошены 25 свидетелей. Материалы уголовного дела составили три тома.

С учетом позиции гособвинителя организатору назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. рублей, ранее судимый член банды получил 2,5 года в колонии строгого режима, еще один подельник — также 2,5 года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Магадана обвиняются в организации подпольного казино. В ходе незаконной деятельности они принимали от игроков деньги в качестве ставок, предоставляли компьютерную технику, используемую для проведения азартных игр, выдавали выигрыши, осуществляли сбор вырученных денежных средств, следили за порядком в игорных заведениях, обеспечивали работу бара.

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