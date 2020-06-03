Уфа, , 14:28 — REGNUM Женщину подозревают в нанесении ранения своему сожителю в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По предварительной версии, 40-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим 41-летним сожителем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина приревновал женщину и начал бить ее и ее восьмилетнего сына. Следователи считают, что женщина взяла холодное оружие и ударила им сожителя в область груди.

Отмечается, что ранее подозреваемая уже была осуждена за аналогичное преступление. Мужчину доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

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