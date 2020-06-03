Мурманск, , 14:19 — REGNUM Движение по железнодорожному мосту, рухнувшему 1 июня из-за паводка, будет восстановлено к началу октября. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил глава региона, железнодорожное сообщение в области будет полностью восстановлено к 23 июня. Для восстановления железнодорожного сообщения до Мурманска будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла. Это участок «Ямалтрансстроя». Протяженность полотна, на которое будут уложены пути, составляет 5,7 км. Работы будут произведены до 23 июня.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве региона заявляли, что на восстановление железнодорожного моста между городом Кола и посёлком Молочный уйдет около двух-трех недель.