Абакан, , 14:04 — REGNUM После ДТП с участием полицейского, в котором пострадали двое детей, министр внутренних дел по Хакасии назначил проведение служебной проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в республиканском МВД.

«Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало, что в момент аварии полицейский был трезв», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Абаканском районе Хакасии следствие проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, в результате которого пострадали две девочки семи и пяти лет. По предварительным данным, вечером 2 июня сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, сбил внезапно выбежавших на проезжую часть девочек. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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