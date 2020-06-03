Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Геологическая служба США зафиксировала землетрясение на ирано-иракской границе. Об этом 3 июня сообщается в заявлении ведомства.

По данным экспертов, магнитуда землетрясения составила 4,9 балла. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, жертв от стихийного бедствия зафиксировано не было, информации об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры также пока не поступало.

Напомним, ранее в этот же день было зафиксировано землетрясение в турецкой Анталье, магнитудой четыре балла. О жертвах также не сообщалось.

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