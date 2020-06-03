Москва, , 13:39 — REGNUM Следствие объявило в международный розыск совладельца брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», основателя группы компаний GL Financial Group Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хорошёвского суда Москвы.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Лиллевяли. Заседание назначено на 5 июня.

Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным газеты «Коммерсант», ссылающейся на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы «Анкор Инвест» заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что стратегия позволит приумножить их инвестиции. С 2013 года фирме удалось привлечь средств на сумму более 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако деньги по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.

Позднее в 2017 году клиенты фирмы столкнулись с задержками по возврату средств. Вскоре Лиллевяли и начальник его охраны покинули Россию, а в 2018 году после обращения ряда клиентов в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиардов рублей.